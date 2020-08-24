 

Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

24.08.2020, 10:25, Разное


3
минуты

Волосы в подмышечных впадинах появляются в период полового созревания, когда гипофиз запускает группу половых гормонов – андрогенов. Они вызывают функционирование потовых желез и активизируют волосяные фолликулы в лобковой и подмышечной области. Обилие растительности на теле во многом зависит от количества половых гормонов — чем больше вырабатывается андрогенов, тем интенсивнее растут волосы.

Какие преимущества у небритых подмышек?
Уменьшается трение

Природа позаботилась о наличии волос в подмышечной впадине в первую очередь для уменьшения трения кожи в этом уязвимом участке, например, во время бега или ходьбы. Те, которые выбирают стиль «а-ля натюрель», нередко замечают уменьшения трения, на которое раньше не обращали внимания.

Нет порезов от бритвы и вросших волос

Обладатели чувствительной кожи часто перестают брить волосы в подмышечной впадине из-за постоянного раздражения, порезов и вросших волос. Впрочем, с этой проблемой можно справиться с помощью лазерной эпиляции.

Усиливается действие феромонов

Подмышки выделяют запах, содержащий феромоны — химическое вещество, которое играет важную роль в сексуальном влечении. В ходе одного исследования, в котором участвовали около сотни супружеских пар, мужчин попросили не менять рубашку в течение 24 часов и не использовать антиперспиранты. Спустя сутки их жен попросили понюхать рубашку, после чего тестирование показало снижение уровня кортизола — гормона стресса. Волосы в подмышечной впадине удерживают естественные запахи и могут быть весьма привлекательными при условии регулярной гигиены.

Однако и у чисто выбритых подмышек есть пара явных преимуществ:
Снижается потливость

Это особенно актуально для людей, которые страдают гипергидрозом — чрезмерным потоотделением. Толстые жесткие волосы в подмышечной области удерживают влагу, поэтому бритье может значительно снизить потливость.

Меньше запаха

Далеко не все хотят источать естественный аромат тела, кроме того, особенно те, кто сомневается в его привлекательности. Известно, что удаление волос в подмышках значительно уменьшает запах всего за 24 часа, а также облегчало попадание мыла и очищающих средств в кожу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Американские «Вехи»

23.07 / «Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке смирно»

09.08 / Светлану Тихановскую встретили овациями на избирательном участке

29.06 / Эксперт рассказал об опасностях включенных на смартфоне Wi-Fi и режима геолокации

28.07 / Это не просто головная боль… Главные вопросы о мигрени

09.07 / Скончались самые старые сиамские близнецы в мире, у которых было одно тело на двоих

26.07 / «Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

17.08 / Что произошло за ночь 17 августа

02.07 / Банальность зла

15.08 / Эксперты анонсировали запуск спутника-шпиона за коровами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска