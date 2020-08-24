 

В РФ занялись разработкой способной обнаружить рой низколетящих дронов РЛС

24.08.2020, 10:08, Новости дня

Субмиллиметровая станция, способная обнаружить рой низколетящих беспилотников, разрабатывается в России, сообщил гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев в кулуарах форума «Армия-2020».

«В рамках инициативной работы разработана технологическая база миллиметрового и терагерцового диапазонов для решения задач по обнаружению роя низколетящих беспилотников с распознаванием при помощи нейронных сетей», – цитирует ТАСС Лаптева.

По его словам, освоение субмиллиметрового диапазона позволит обнаруживать и сопровождать малые цели, так как этот диапазон имеет повышенное пространственное разрешение по сравнению с сантиметровым диапазоном.

Малые беспилотники считаются серьезной угрозой, так как могут оставаться незамеченными для обычных радиолокационных средств, особенно при полете на небольшой высоте и низкой скорости. Так, с помощью подобных дронов, начиненных взрывчаткой, в ночь на 14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. В результате после взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / VOAэкспресс 9 августа 2020

02.07 / Найден способ пересчитать возраст собак в «человеческие» годы

11.07 / Представлен новый метод для терапии тяжелых заболеваний

10.07 / Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

09.08 / Новый Nissan GT-R появится в 2023 году с гибридным двигателем

30.06 / Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за лето

17.08 / Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавируса

22.07 / Академик РАН усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году

16.08 / Сторонники оппозиции вышли из микрорайонов Минска по направлению к центру города

13.07 / Путин заявил о начале решения проблем в сфере защиты окружающей среды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска