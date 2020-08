В Париже фанаты устроили массовые беспорядки после проигрыша ПСЖ в финале Лиги чемпионов

24.08.2020, 10:05, Новости дня

Фанаты французского футбольного клуба ПСЖ 23 августа в Париже устроили массовые беспорядки после того, как их команда проиграла в финале Лиги чемпионов “Баварии”. Об этом сообщает Associated Press.

Десятки недовольных фанатов ПСЖ столкнулись с французскими полицейскими на Елисейских полях.

Как отмечает AP, рядом с Елисейскими полями “дюжина полицейских в полном снаряжении ворвалась в бар, чтобы агрессивно удалить людей, потому что некоторые из них были без масок или не соблюдали социальную дистанцию”.

На западе Парижа также были случаи, когда спецназ применял слезоточивый газ для разгона болельщиков, собравшихся у стадиона клуба.

Фанаты закидывали полицейских фейерверками, видео инцидента опубликовал портал Yahoo Actualités в Twitter.

Tensions sur les Champs-Elysees. Usage de LBD après des tirs de mortier d’artifice #PSGBayern pic.twitter.com/NbZlZhSaE2

— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) August 23, 2020

На видео, опубликованном журналистом Клементом Ланотом, фанаты громят витрину одного из парижских магазинов.

PARIS – Tensions sur les Champs-Elysées : tentative de pillage plusieurs magasins. pic.twitter.com/XqX7R3Okpy

— Clément Lanot (@ClementLanot) August 23, 2020

На еще одном его видео видны стычки полиции с фанатами.

PARIS – Tentative d’interpellation sur les Champs-Elysées : des gendarmes visés par des projectiles. Tirs de lacrymogène. pic.twitter.com/aJTNLvpCBy

— Clément Lanot (@ClementLanot) August 23, 2020

Get French Football News в Twitter опубликовало видео, где футбольные фаны прыгают на машине, припаркованной на улице.

Some hooliganism & vandalism now occurring in pockets across Paris as PSG fans don’t know where to turn. pic.twitter.com/RgyDDlzN1l

— Get French Football News (@GFFN) August 23, 2020

Полиция арестовала 148 человек и оштрафовала 404 за отсутствие медицинских масок и нарушения правил карантина.

Au cours de la soirée de la finale de la Ligue des Champions, les forces de l’ordre ont procédé à :

– 148 interpellations, notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les #FDO…

– 404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire. pic.twitter.com/W0W7gFn9zP

— Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Футбольный клуб “Бавария” (Мюнхен, Германия) выиграл Лигу чемпионов сезона 2019/2020, победив 23 августа французский клуб из Парижа ПСЖ. Финал турнира проходил на стадионе в Лиссабоне (Португалия).