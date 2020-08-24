 

В Киеве за сутки заразились коронавирусом 209 человек

24.08.2020, 10:05, Новости дня

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 209 человек, среди них 15 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Среди заболевших за сути:▫️119 женщин (от 18 до 85 лет), 75 мужчин (от 21 до 83 лет),▫️семь девочек от (одного года до 15 лет) и восемь мальчиков (от одного года до 11 лет). Также заболели семь медиков.

В больницы столицы доставили 29 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28 и в Соломенском – 26 случаев.

Трое заболевших за сутки скончались, 60 человек выздоровели.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердили у 12 023 жителей Киева. 170 из них умерли, 3826 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Озвучены версии задержания бойца исторической роты перед парадом в Москве

28.07 / В июне средняя зарплата в Украине выросла на 1037 грн – Госстат

20.07 / Иран казнил следившего за Сулеймани шпиона ЦРУ

20.07 / “У нас нет авансов, нас все время дергают”. Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

09.07 / BI – «настойчивы, расчётливы и терпеливы» — директор ФБР объявил Китай главной угрозой США

31.07 / Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

12.08 / МЧС опровергло пожар на подлодке в Кронштадте

17.07 / Собянин оценил возможность закрытия Москвы

03.07 / На Украине уволили главу Нацбанка

17.08 / Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска