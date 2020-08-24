В Киеве за сутки заразились коронавирусом 209 человек

24.08.2020, 10:05, Новости дня

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 209 человек, среди них 15 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Среди заболевших за сути:▫️119 женщин (от 18 до 85 лет), 75 мужчин (от 21 до 83 лет),▫️семь девочек от (одного года до 15 лет) и восемь мальчиков (от одного года до 11 лет). Также заболели семь медиков.

В больницы столицы доставили 29 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 39, в Днепровском – 28 и в Соломенском – 26 случаев.

Трое заболевших за сутки скончались, 60 человек выздоровели.

Всего за время пандемии COVID-19 подтвердили у 12 023 жителей Киева. 170 из них умерли, 3826 – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 августа общее число заболевших COVID-19 достигло в Украине 106 757 человек, из которых 52 524 выздоровели, 2293 – умерли.