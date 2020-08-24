Зеленский присвоил Михалку и Dzidzio звание заслуженных артистов Украины
24.08.2020, 10:05, Новости дня
Президент Владимир Зеленский сегодня, в день 29-й годовщины Независимости Украины, присвоил звание заслуженного артиста Украины белорусскому музыканту, экс-лидеру группы “Ляпис Трубецкой”, фронтмену проекта Brutto Сергею Михалку.
Вручение награды состоялось во время торжественных мероприятий в Киеве, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.
Михалок с 2014 года живет в Украине.
Звание заслуженного артиста Зеленский также присвоил украинскому музыканту Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube
На сегодняшнем мероприятии Dzidzio исполнил Гимн Украины.
24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.
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