 

Зеленский присвоил Михалку и Dzidzio звание заслуженных артистов Украины

24.08.2020, 10:05, Новости дня

Президент Владимир Зеленский сегодня, в день 29-й годовщины Независимости Украины, присвоил звание заслуженного артиста Украины белорусскому музыканту, экс-лидеру группы “Ляпис Трубецкой”, фронтмену проекта Brutto Сергею Михалку.

Вручение награды состоялось во время торжественных мероприятий в Киеве, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Михалок с 2014 года живет в Украине.

Звание заслуженного артиста Зеленский также присвоил украинскому музыканту Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.

Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

На сегодняшнем мероприятии Dzidzio исполнил Гимн Украины.

24 августа 2020 года Украина отмечает 29-летие независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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