Врачи сообщили, что жевание сушеной гвоздики помогает при некоторых нарушениях здоровья

24.08.2020, 9:53, Разное

Гвоздика считается полезной для здоровья людей и считается сильным лекарством. Разжевывание сушеной гвоздики натощак помогает при отдельных нарушениях и является профилактикой воспалительных процессов и онкологии.

В издании Rai Al Youm (Великобритания) эксперты сообщили, при каких проблемах поможет разжевывание сушеной гвоздики. Она способна улучшать пищеварение, полезна при вялой работе желудочно-кишечного тракта, так как ее элементы стимулируют секрецию слюны и перистальтику. Также ее использование предотвращает изжогу, избавляет от метеоризма. В соединении с кардамоном, гвоздика понижает кислотность желудочного сока.

Людям с гипотонией тоже полезно жевать сушеную гвоздику, потому что она помогает побороть слабость, головокружение. Также в гвоздике есть много минералов и витаминов, а ее эфирное масло поможет от воспалительного процесса в носоглотке, деснах, избавляет неприятный запах изо рта. Эвгенол помогает сдерживать разрастание раковых клеток.

Эксперты рекомендуют регулярно жевать 1-2 бутона гвоздики натощак. Но она противопоказана людям, которые страдают повышенным давлением.