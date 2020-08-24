 

Доктор рассказала о самых полезных блюдах на завтрак

24.08.2020, 9:53, Разное

Юлия Чехонина, диетолог, сообщила, что завтрак принесет пользу, если в него будут входить блюда, содержащие углеводы и белки. Если рацион не будет сбалансированным, то это приведет к лишнему весу.
Специалист заявляет, что люди не должны завтракать одной лишь кашей, а в тарелку необходимо добавлять и белковое блюдо. Если человек утром не съедает белковой еды, то увеличивается риск недобрать его дневную норму. Эксперт отмечает, что для энергии и продуктивной работы людям также необходимы углеводы.

Если неверно сформировать меню и недополучить белка за день, то человек получит жир и углеводы. Не стоит забывать, что употребление сладкого тоже приводит к ожирению.



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