Ученые научились находить аутизм еще до рождения ребенка

24.08.2020, 9:53, Разное

Ученые пришли к выводу, что у людей со склонностью к развитию аутизма клетки мозга на ранней стадии могут характерно отличаться от здоровых нейронов, обнаружить патологию можно до рождения ребенка. Результаты нового исследования появились в научном журнале Biological Psychiatry.

В своей работе сотрудники Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета воспользовались методом моделирования, взяв за основу для получения клеток мозга, находящегося на стадии раннего развития, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. По словам доктора Дипака Шриваставы, им удалось получить нервные клетки, после чего специалисты наблюдали за их развитием, а затем секвенировали их РНК.

Оказалось, что отличия в развитии клеток мозга у людей со склонностью к развитию аутизма и у здорового человека начинают проявляться на девятый день. Так, типично развивающиеся нейроны имеют замысловатую форму одуванчика. У людей с аутизмом клетки имели мелкие завитки или вовсе их не образовали. На 35-й день исследователи фиксировали разительное отличие уже по нескольким параметрам, что указывало на иной состав нейронов коры головного мозга.