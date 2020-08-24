США разрешили использовать плазму крови для лечения COVID-19

24.08.2020, 9:50, Новости дня

БЕЛЫЙ ДОМ – «Поистине историческое объявление» – так президент США Дональд Трамп назвал экстренное разрешение федерального правительства использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения пациентов с коронавирусом, что, по его словам, «спасет бесчисленное количество жизней».

На брифинге для журналистов Трамп и министр здравоохранения Алекс Азар отметили 35-процентное снижение смертности у лиц моложе 80 лет, которые не были подключены к аппарату ИВЛ, через месяц после получения лечения на ранних стадиях болезни.

«При разработке лекарств мы мечтаем о чем-то вроде снижения смертности на 35 процентов, – заявил Азар, министр здравоохранения и социальных служб. – Это большое достижение в лечении пациентов».

Источником плазмы крови, которая богата антителами, являются пациенты, восстановившиеся после коронавируса. Она использовалась для лечения десятков тысяч пациентов с COVID-19 в США.

Непосредственно перед выступлением президента Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств (FDA) разрешило – но технически не полностью одобрило – использование плазмы крови с антителами, полученной у пациентов, восстановившихся после COVID-19.

За день до этого Трамп заявил в Твиттере, что «глубинное государство или кто-то еще в FDA очень сильно осложняют работу фармацевтических компаний по набору людей для испытаний вакцин и терапевтических средств».

«Очевидно, они надеются отложить ответ до 3 ноября. Необходимо сосредоточиться на скорости и спасении жизней!» – призвал Трамп.

3 ноября в США пройдут президентские выборы, на которых Трампу будет противостоять кандидат от демократов – бывший вице-президент Джо Байден.

Глава FDA Стивен Хан заявил журналистам, что его ведомство пришло к выводу о целесообразности выдачи экстренного разрешения на использование плазмы крови после анализа историй болезни 20 тысяч из 70 тысяч пациентов, получивших такое лечение, а также других исследований.

«Улучшение выживаемости на 35 процентов – это довольно существенное клиническое преимущество, – добавил он. – Мы видим большой спрос на это со стороны врачей по всей стране».

Лечение плазмой благополучно применялось при других болезнях, включая лихорадку Эбола и дифтерию. Однако ученые, в том числе работающие на правительство США, более осторожно относятся к использованию такого метода для лечения коронавируса, утверждая, что полученные результаты неоднозначны, и что пока нет доказательств, что он работает в случае COVID-19.

После того, как один из журналистов спросил Трампа о несколько противоречивых формулировках, которые президент и Хан использовали для описания эффективности плазмы крови, Трамп, который назвал лечение плазмой «очень эффективным», завершил 18-минутную пресс-конференцию, ответив лишь на три вопроса.

Представитель Американского общества биохимии и молекулярной биологии Бен Корб заявил, что Трамп демонстрирует нежелание слушать медицинских экспертов, и что «прорывы требуют сбора данных» для обеспечения безопасности и эффективности лечения.

«Этот процесс необходим для обеспечения нашей безопасности и гарантий того, что лечение не окажется хуже, чем сама болезнь, – заявил Корб. – Я глубоко обеспокоен этим действием и выбором времени для него».

Объявление было сделано накануне открытия съезда Республиканской партии, на котором Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Первый глава FDA при Трампе Скотт Готтлиб заявил в воскресенье в программе «Лицом к стране» на канале CBS, что плазма, «вероятно, будет полезна» пациентам с коронавирусом, но отметил озабоченность в связи с отсутствием доказательств.

«Думаю, некоторые люди хотели бы увидеть более скрупулезные данные в обосновании этого решения», – сказал Готтлиб.

Примечательно, что на воскресной пресс-конференции президента не было директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, который является членом рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Фаучи был одним из тех, кто пытался остановить выдачу экстренного разрешения FDA, сообщила на прошлой неделе газета New York Times. По данным газеты, Фаучи и другие утверждали, что имеющиеся данные об этом методе лечения слишком слабые.

Трамп, которого Байден и демократы обвиняют в неумелой реакции на эпидемию коронавируса в США, часто говорил, что лекарство от этого инфекционного заболевания появится уже скоро и что вирус просто исчезнет.

Многие американские эксперты в области здравоохранения говорят, что вакцина от коронавируса появится не раньше конца этого – начала следующего года и только в случае, если клинические испытания докажут ее эффективность.

По данным Университета Джонса Хопкинса, пандемия коронавируса унесла жизни почти 177 тысяч человек в США. Всего в стране заразилось около 5,7 миллиона человек. По обоим показателям США опережают любую другую страну.