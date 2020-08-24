Ростех представил нейросеть для управления группой боевых роботов

24.08.2020, 9:48, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) на форуме «Армия-2020» показал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Интеллектуальная система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. После обнаружения цели средствами разведки – спутником, дроном или радиолокационной станцией – данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения – перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

В госкорпорации отметили, что новая разработка повышает эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления. Применение системы сокращает время принятия решений при управлении боевыми роботами от момента обнаружения цели до огневого поражения. «Достоверность и устойчивость системы обеспечивается применением математических моделей с элементами искусственного интеллекта», – подчеркнули в Ростехе.

«Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении ВС и других силовых ведомств в рамках создания единого информационного пространства. Разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения. Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой», – приводят в пресс-службе слова индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергея Сахненко.

Тем временем в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха сообщили, что новейшая управляемая ракета «Булат», предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на летные испытания.

«Булат» – это не комплекс, а малогабаритная управляемая ракета, которая планируется к использованию в различных комплексах в дополнение к тяжелым «Корнетам» (противотанковые управляемые ракеты – ред.). В настоящее время проводятся летные испытания этой ракеты на полигоне, получены устойчивые управляемые полеты на максимальную дальность», – передает РИА «Новости» сообщение «Высокоточных комплексов».

В то же время в холдинге отметили, что специалистам предстоит ещё много работы по обеспечению и подтверждению всех заданных Минобороны характеристик.

Как пояснили в компании, основными целями «Булата» должны стать легкобронированная и небронированная техника, на которую жалко тратить «Корнеты».