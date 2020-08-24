 

ФСБ задержала в Татарстане финансиста-вербовщика ИГ

24.08.2020, 9:48, Новости дня

ФСБ задержала в Татарстане участника запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», занимавшегося ее финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации «Исламское государство», причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения МТО. По заданию эмиссаров МТО, указанное лицо также осуществляло вербовку и переправку граждан РФ и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Напомним, в июле 2019 года сотрудники ФСБ и МВД в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в РФ организации ИГ*.



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