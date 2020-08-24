Мнение: Исповедь сварщика

24.08.2020, 9:45, Разное

Тяжелая у меня жизнь. Просто не могу взять в толк, почему?

Вроде бы и мозгами не обижен, а вот почему-то как-то все плохо.

Вот, например, давеча ничто, как говорится, не предвещало, а вот подишь ты.

Варили мы во дворе-колодце “чашу”. То есть металлическую конструкцию, напоминающую чашку, потому так и называем. Варили ацетиленом.

Работа работой, но перекур – это выше всяких работ и законов. Расселись кто где, и завязался разговор о разного рода штуках, которые могут как-то изгладить существование рабочего человека.

Кто-то сказал, что если надуть презерватив ацетиленом и кислородом, то может получиться занятная вспышка, но это только в том случае, если ацетилена будет больше, нежели кислорода. И наоборот, может бабахнуть, если кислорода в гандоне будет больше, чем ацетилена в сочетании 1:3.

Тут же у кого-то нашелся презерватив, в замусоленной упаковке. И мне как-то захотелось самому это дело провернуть – очень интересно стало. И поскольку я на тот момент был единственным сварным в бригаде, то и баллоны были в моем ведении.

-Непременно бабахнуть!- мелькнуло у меня в голове.

Закачал я в “шарик” ацетилена на треть, а на две трети накачал кислорода. Завязал “шарик” бечевочкой и поджег. Бечевочка очень быстро прогорела, но бабаханья я так и не услышал, поскольку помню только вспышку, и всё.

Когда я открыл глаза, то увидел, что нахожусь в машине “скорой”. Я видел людей в форме, но абсолютно ничего не слышал.

Кончилось это для меня временной потерей слуха, контузией средней тяжести, а впоследствии -повесткой в суд по иску местного ТСЖ по поводу трех десятков выбитых стекол, которые выходили окнами во двор-колодец.

Да-а, жизнь прожить – не поле перейти.