 

В Белоруссии вводится налог на участие в протестах

24.08.2020, 9:37, Разное

С 24 августа в Белоруссии вводится налог на участие в протестах. Его размер составит 50 белорусских рублей (около 1500 российских рублей) за каждый день протеста.

Как сообщили в министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь, полученные средства будут потрачены на поддержку бастующих предприятий и выплату дополнительных премий сотрудникам ОМОНа и внутренних войск.

– Протесты и забастовки — это дорогое удовольствие для государства, особенно в период мировой рецессии. Участники протеста хорошо зарабатывают за каждый выход на митинг, пусть потратят эти деньги на нужды государства, — заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Для взыскания налога в ведомстве рассмотрели сразу несколько методов: списание с банковских счетов и карт митингующих, увеличение абонплаты для пользования мобильной связью, включение сбора в ежемесячные коммунальные платежи. Должникам могут закрыть возможность получения определённых коммунальных услуг, выезд за границу, приостановить действие водительского удостоверения, заблокировать банковские счета и карты.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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