 

Актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров скончался в Москве

24.08.2020, 9:17, Разное

Актер Борис Христофоров, известный зрителям по кинофильму «Три толстяка», при невыясненных пока обстоятельствах скончался в Москве. Смерть артиста наступила на 90-м году жизни.
Бездыханное тело Христофорова было найдено в его квартире на минувших выходных. Артист жил на Большой Пионерской улице. В ходе осмотра трупа правоохранители не зафиксировали никаких признаков насильственной смерти. Пока не говорится, что послужило причиной кончины артиста. О дате проведения траурной церемонии сведения также отсутствуют.

Картина «Три толстяка» вышла на экраны в 1966 году. Христофоров сыграл в кинопроекте одну из главных ролей.



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