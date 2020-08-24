Актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров скончался в Москве

24.08.2020, 9:17, Разное

Актер Борис Христофоров, известный зрителям по кинофильму «Три толстяка», при невыясненных пока обстоятельствах скончался в Москве. Смерть артиста наступила на 90-м году жизни.

Бездыханное тело Христофорова было найдено в его квартире на минувших выходных. Артист жил на Большой Пионерской улице. В ходе осмотра трупа правоохранители не зафиксировали никаких признаков насильственной смерти. Пока не говорится, что послужило причиной кончины артиста. О дате проведения траурной церемонии сведения также отсутствуют.

Картина «Три толстяка» вышла на экраны в 1966 году. Христофоров сыграл в кинопроекте одну из главных ролей.