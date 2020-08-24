Ученым не удается определить источник коронавируса

24.08.2020, 8:53, Разное

Ученые до сих пор не могут назвать точный источник происхождения коронавируса. Официальные власти Китая отрицают, что причиной распространения инфекции стало употребление в пищу зараженного мяса диких животных, купленного на рынке в городе Ухань.

В попытке установить источник возникновения коронавируса исследователи провели исследование, результаты которого оказались неоднозначными. Так, признаки заражения коронавирусом наблюдались у жителей французского города Кольмар в Эльзасе. На факт того, что они переболели COVID-19, указывало наличие антител.

В ноябре и декабре 2019 частицы вируса обнаружили в водах Италии и Бразилии. По словам генетика из Кембриджского университета Петера Форстера, инфекция могла зародиться в период между сентябрем и декабрем в 2019 году. Но в отличие от китайских властей он уверен, что коронавирус возник в КНР или ближайших странах Азии.