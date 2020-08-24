 

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Украине несколько снизилось

24.08.2020, 8:45, Новости дня

За сутки в Украине подтвердили 1799 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди них 127 детей и 86 медработников.

Накануне в стране было зафиксировано 1987 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки было госпитализировано 279 человек. 

Общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 106 757. За последние 24 часа в Украине умерло 22 пациентов с коронавирусом, всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2293.

Вылечилось за время эпидемии 52 524 человек, из них 289 – за последние сутки.

За указанный период было проведено 13 542 тестирований на COVID-19, из них 9350 методом полимеразной цепной реакции и 4192 ИФА-тестов.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области (241), Киеве (209) и Ивано-Франковской области (170).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3624;
Волынская область – 5147;
Днепропетровская область – 2005;
Донецкая область – 1237;
Житомирская область – 2864;
Закарпатская область – 7026;
Запорожская область – 1377;
Ивано-Франковская область – 7975;
Киев – 12 023;
Киевская область – 5025;
Кировоградская область – 768;
Луганская область – 244;
Львовская область – 13 253;
Николаевская область – 997;
Одесская область – 6054;
Полтавская область – 663;
Ровенская область – 8559;
Сумская область – 1187;
Тернопольская область – 4765;
Харьковская область – 7634;
Херсонская область – 336;
Хмельницкая область – 2010;
Черкасская область – 1297;
Черновицкая область – 9167;
Черниговская область – 1520.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 23 августа коронавирусом в мире заразилось 23 358 598 человек. Жертвами COVID-19 стали 807 830 человек, выздоровел 15 077 231.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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