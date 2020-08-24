 

Der Spiegel – на улицах Израиля тысячи людей протестуют против Нетаньяху

24.08.2020, 8:15, Новости дня

Тысячи граждан Израиля вновь вышли на улицы с протестами против премьера страны Биньямина Нетаньяху, пишет Der Spiegel. Как пишет издание, демонстрации проходят на фоне коррупционного расследования против Нетаньяху: кроме того, протестующие критикуют премьера за его политику в отношении пандемии коронавируса.


Reuters

Тысячи израильтян по всей стране вновь вышли на улицы для демонстраций против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Der Spiegel. Согласно данным полиции, демонстранты в Иерусалиме не имели разрешения на манифестацию и были «переправлены» с главных улиц.

Как пишет издание, протесты, в том числе, проходят возле частной виллы Нетаньяху, расположенной к северу от Тель-Авива. Кроме того, тысячи людей вышли на перекрёстки и дорожные мосты.

Многочисленные манифестации уже несколько недель сопровождают коррупционное расследование в адрес израильского премьера, напоминает Der Spiegel. Его обвиняют в мошенничестве, госизмене и взяточничестве. Кроме того, Нетаньяху критикуют за его меры в отношении пандемии коронавируса, в частности, за поспешное смягчение ограничительных мер. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Общество: К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

28.07 / Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

18.08 / В Совфеде оценили возможность августовских выплат семьям с детьми

07.07 / Таяние вечной мерзлоты может привести к переезду жителей Якутии

20.08 / Аксенов оценил слова Зеленского о быстром способе «вернуть» Крым

27.06 / В мире: Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

27.07 / Компания Nissan выпустит новый электрокар для сегмента SUV

29.06 / Меркель объяснила, почему никто не видел ее в маске

25.07 / Пропавшего олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

18.07 / VOAэкспресс 18 июля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска