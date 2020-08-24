 

Родителям предложили выдать по 10 тыс. на ребенка-школьника

24.08.2020, 8:08, Новости дня

Депутаты от фракции ЛДПР направили в правительство законопроект о ежегодной выплате семьям по 10 тыс. рублей на ребенка в рамках подготовки к началу учебного года, сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Парламентарии указали, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тыс. рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение многих россиян ухудшилось, пишет Нилов в своем Telegram-канале.

«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка», – говорится в документе.

Депутаты также предлагают каждый год индексировать выплату. По замыслу авторов, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2021 года.

Правила подачи заявления о получении выплаты и правила ее получения, согласно законопроекту, будет устанавливать уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и соцзащиты разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий. 



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