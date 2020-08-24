 

Сирия осталась без электроэнергии из-за теракта на газопроводе

24.08.2020, 8:08, Новости дня

Взрыв в понедельник на газопроводе в сирийской провинции Дамаск, приведший к отключению электроэнергии на всей территории республики, произошел в результате теракта, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

«После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», – передает ТАСС со ссылкой на сирийский телеканал «Аль-Ихбария» слова министра.

Ганим также добавил, что специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях республики, каждая из них готова к работе. По его оценкам, в ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии на территории всей страны.

По данным телеканала, пожарным удалось ликвидировать возгорание, вызванное взрывом.

Напомним, ранее в понедельник агентство SANA сообщило, что вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего на газопроводе на юге республики.



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