ОДК начала серийное производство двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М

24.08.2020, 8:08, Новости дня

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала серийное производство двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме «Армия-2020».

«Предприятие «ОДК-Кузнецов» приступило к серийной поставке двигателей в рамках государственного контракта с ПАО «Туполев» и Министерством обороны Российской Федерации. Серийное производство будет планомерно наращиваться», – передает ТАСС сообщение ОДК.

В пресс-службе отметили, что в ближайшие годы двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий «ОДК-Кузнецов», что обеспечит полную загрузку производства, реализацию конструкторского потенциала.

Кроме того, специалисты завода работают над созданием на базе газогенератора НК-32 серии 02 линейки перспективных двигателей семейства «НК».

В ОДК сообщили также, что уже поставили поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных Ту-160М.

«Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком», – сказали в корпорации.

В настоящее время ОДК проводит квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02 на стендах. «Вновь изготовленные двигатели соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации, заявленной в тактико-техническом задании», – подчеркнули в корпорации.

Двигатель НК-32второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым «стратегам» увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

Напомним, в апреле министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.