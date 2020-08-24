Виктория Тарасова из сериала «Глухарь» перенесла операцию на руке

24.08.2020, 7:53, Разное

Звезде сериала «Глухарь» Виктории Тарасовой провели операцию на руке. Летом во время благотворительной акции актриса занималась разгрузкой тяжелых ящиков с помидорами, что стало причиной разрыва сухожилия плечевого сустава, продолжительное время она испытывала сильные боли, но медики не могли ей поставить диагноз.

Актриса получила травму в самом начале лета. Именно с тех пор она начала принимать обезболивающие препараты, поскольку боль, по словам Виктории Тарасовой, была невыносимой. Артистка посетила четырех врачей, но каждый из них ставил свой диагноз, а проблема продолжала усугубляться.

Тогда она решила, что без хирургического вмешательства не обойтись. Медики после операции, длившейся 2 часа, выяснили, что у актрисы «неправильно бицепс заломился». Теперь Виктория Тарасова проходит недельный курс реабилитации. Врачи ей разрешили разрабатывать руку эспандером, это упражнение поможет восстановить кровоток в конечности.