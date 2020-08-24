Корону подрисовали?

24.08.2020, 7:48, Разное

Почему данные о заболеваемости COVID-19 в Москве выглядят подозрительно.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневное число заболевших коронавирусом в столице будет «находиться в коридоре от 650 до 700, плюс-минус 50». Так и вышло: с тех пор количество выявленных больных не выходило за эти пределы. Многие эксперты считают, что это противоречит законам статистики: если данные не «нарисованные», разброс между ними должен быть больше. «Новая» разбиралась, как заболеваемость COVID-19 в Москве попала в «собянинский коридор».

С самого начала эпидемии столица была одним из немногих регионов, которые показывали относительно достоверные цифры по числу инфицированных. Однако сразу после заявления Собянина данные стали выглядеть подозрительно: в течение трех недель число выявленных больных не опускалось ниже 664 и не поднималось выше 695 человек.

Другие регионы начали «рисовать» заболеваемость еще весной. «Новая» рассказывала о наиболее заметных аномалиях, например, в Курской и Липецкой областях: число выявленных больных на протяжении нескольких дней, а где-то и недель оставалось стабильным и не выходило за пределы одного интервала. Похоже, к списку областей, где законы статистики работают не всегда, добавилась и Москва.

Сейчас относительно честные данные по заболеваемости показывают не более десяти регионов,

отмечает кандидат биологических наук, доцент департамента социологии Высшей школы экономики Алексей Куприянов. Большинство субъектов начали «рисовать» статистику в мае-июне и продолжают это делать, а восстановить реальную картину эпидемии по придуманным цифрам нельзя.

Эксперты разработали несколько методов, с помощью которых можно оценить достоверность региональных данных. Число новых случаев заболевания — случайная величина, которая зависит от многих факторов: на нее может влиять, например, количество проведенных тестов, вспышка коронавируса в больнице и другие причины. В норме эта цифра меняется каждый день, отклоняясь от общей тенденции то в одну, то в другую сторону, при этом отклонение от тренда может быть довольно большое, объясняет Куприянов. Гладкие же цифры вызывают подозрение:

«Даже если наблюдается устойчивый рост или спад числа заболевших, число вновь выявленных случаев день ото дня будет то расти, то падать. Мы сможем понять, что наблюдаем устойчивый рост или спад, только по прошествии нескольких дней, да еще и применив к «сырым» данным те или иные методы «сглаживания». В нашем же случае во многих регионах данные сразу выглядят так, как будто к ним кто-то уже применил «сглаживание».

Если применить такую методику к данным о выявленных больных в Москве, то видно, что они выглядят «нарисованными» с августа — как раз после заявление Собянина о «коридоре». Куприянов отмечает, что цифры начали вызывать сомнения еще раньше — со второй половины июля.

При этом кажется, что для «рисования» данных нет явных причин: эпидемия в Москве находится на спаде. Если в апреле на столицу приходилась половина новых случаев, то сейчас — меньше 15%.

«Возможно, это попытка скрыть умеренный рост числа новых случаев, который наметился в середине июля. Если это повышение незначительное и временное, есть надежда, что его можно скрывать до тех пор, пока волна снова не пойдет на спад», — предполагает Куприянов.

В июле и официальные данные, и косвенные индикаторы действительно показывали рост заболеваемости в Москве: «Новая» рассказывала, что это могло быть признаком второй волны. Специалисты не делали однозначных выводов и советовали подождать развития событий, однако его не последовало — данные уперлись в нарисованный коридор.

Между тем в августе московский депздрав по крайней мере десять раз сообщал о том, что «скорость роста новых случаев стала отрицательной». В пресс-службе ведомства «Новой» заявили, что пик пандемии в городе пройден, а стабильное число заболевших объясняется стабильностью эпидемиологической обстановки.

«За последний месяц число новых случаев заражения коронавирусом на 5,4% меньше, чем за предыдущий. Основной показатель эпидемиологической обстановки — среднесуточный темп прироста — также остается на рекордно низком уровне. Число новых случаев в Москве остается на низком уровне, даже несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус. <…> Ситуация стабилизировалась, именно этим и объясняются минимальные колебания количества заболевших», — сообщили в депздраве в ответ на запрос редакции.

Катя Бонч-Осмоловская

Артем Щенников

«Новая газета»

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