 

Боевики на Донбассе за сутки совершили три провокации – штаб ООС

24.08.2020, 7:25, Новости дня

В прошлые сутки украинские военные зафиксировали три провокации боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Авдеевки представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, у Зайцево фиксировалось несколько выстрелов из стрелкового оружия.

“В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.

Также в минувшие сутки был выявлен факт инженерного оборудования боевиками позиций в сторону украинских  подразделений неподалеку Марьинки с направления оккупированного населенного пункта Александровка.

С начала новых суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским воинами, добавили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 23. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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