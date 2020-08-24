 

Дочь Алека Болдуина ограбила и избила наркоманка с мужем

24.08.2020, 7:17, Разное

Дочь голливудского актера Алека Болдуина подверглась нападению наркоманки. На своей странице в Instagram-аккаунте 24-летняя актриса и модель Айрленд Болдуин призналась, что ее избили и украли личные вещи, когда она находилась на парковке.
Инцидент произошел в Нью-Йорке. Женщина, находившаяся под действием наркотических веществ, как это установила экспертиза, вместе с мужем совершила нападение на Айрленд Болдуин. Она избила дочь актера и ограбила ее. Однако далеко скрыться злоумышленникам не удалось, чуть позднее их задержали полицейские.

По словам сотрудников правоохранительных органов, подобные инциденты в последнее время стали происходить гораздо чаще. Причиной этого называют коронавирус, поскольку многие лишились работы и средств к существованию. Сама Айрленд Болдуин назвала происходящее «тяжелыми временами», а о грабеже ей будет напоминать большой синяк на лице.



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