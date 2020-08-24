Пушков оценил вид Лукашенко с автоматом в руках

24.08.2020, 7:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал видеозапись с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой тот запечатлен с автоматом в руках.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

Сенатор добавил, что «обстоятельств непреодолимой силы не было», выразив при этом мнение, что «были грубые ошибки в политике».

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».