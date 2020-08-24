Легкоступова признавалась священнику о предчувствии скорой смерти

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24.08.2020, 6:53, Разное

Скончавшаяся певица Валентина Легкоступова могла предчувствовать наступление своей смерти. На одном из последних интервью исполнительница хита «Ягода-малина» в одежде, украшенной скелетами и черепами, призналась, что говорила священнику о готовности перейти в «иной мир».
В интервью журналисты просили прокомментировать ее провокационный внешний вид. На это певица отметила, что священнослужитель охарактеризовал ношение мрачной символики как отсутствие боязни к «миру мертвых». Также беду навлечь на себя Валентина Легкоступова могла татуировкой, изображавшей скелет из мультипликационной ленты Тима Бертона «Труп невесты».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, не выходя из комы, в которую она впала после отека мозга. По словам ее дочери Анетты Бриль, она нашла маму в состоянии сильного алкогольного опьянения и с пробитой головой. Рядом присутствовал ее супруг Юрий Фирсов, он тоже был в невменяемом состоянии. Из-за этого многие обвиняют ее мужа в том, что именно он виновен в смерти певицы.



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