Взрыв на газопроводе оставил Сирию без электричества

24.08.2020, 6:48, Новости дня

Вся территория Сирии обесточена из-за взрыва, прогремевшего в понедельник на газопроводе на юге республики, сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима.

По данным агентства, взрыв мог произойти из-за теракта. Как информирует сирийский телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, передает ТАСС.

Позже агентство SANA сообщило со ссылкой на министра электроэнергетики республики Мухаммеда Зухера Харбутли, что подача электроэнергии в Сирии постепенно восстанавливается.

По его информации, специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции страны. Агентство также информирует, что в настоящий момент команда пожарных прибыла на место инцидента и работает над тушением вызванного взрывом возгорания.

Напомним, генерал-майор Вооруженных сил России погиб, еще двое военных пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.

Как утверждает портал «Русская весна» со ссылкой на источники, погибшим был заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких.

СК России возбудил уголовное дело по факту гибели в Сирии генерала ВС и ранения еще двух военных.