 

В Германии заявили о желании быстрее продвинуться в достижении Минских соглашений

24.08.2020, 6:48, Новости дня

Перемирие в Донбассе является обнадеживающим знаком, его необходимо использовать для достижения прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщил в понедельник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Киев.

«Мы хотим быстрее продвинуться вперед в Минском процессе, поэтому я отправляюсь сегодня в Киев», – отметил он. Маас напомнил, что совершает визит в отмечаемый 24 августа на Украине День независимости страны, и поздравил украинцев с праздником. «В особенности этот день является для нас стимулом к продолжению активной работы над решением существующих конфликтов, а именно на востоке Украины», – передает ТАСС слова Мааса.

«Действующее на протяжении более 4-х недель перемирие – самое долгое с 2014 года, и это обнадеживающий знак. Мы хотим развить его», – указал германский министр.

Маас сообщил, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. По его словам, речь пойдет о том, «как использовать это положительное развитие событий для важных политических сигналов». В центре внимания будет также находиться программа реформ украинского правительства.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.



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