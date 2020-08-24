 

Девушка отправила сообщение умершему брату и неожиданно получила ответ

24.08.2020, 6:19, Разное

Девушка, скучая по умершему брату, решила отправить сообщение на его номер, надеясь получить ответ. Неожиданно пришло ответное сообщение. В Сети появились скриншоты переписки.

В своем сообщении девушка написала, что очень по нему скучает, и на другой день ей пришло ответное СМС-сообщение.

В первый момент девушка испытала шок, так как ранее она писала на этот номер, надеясь получить хоть какую весточку от брата, и вдруг… пришел ответ.

В ответном сообщении говорилось: “Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали”.

В дальнейшем выяснилось, что данный номер телефона был передан другому абоненту.

Извинившись, девушка поведала собеседнику, что очень часто писала на этот номер, надеясь, что покойный брат услышит ее и даст о себе знать.

Собеседник с пониманием отнесся к ситуации и попытался поддержать девушку, сказав, что он не будет против, если незнакомка расскажет ему о своем брате. Возможно, ей станет легче от этого.



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