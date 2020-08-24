Российские военные медики оказали помощь беженцам в сирийской Латакии

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24.08.2020, 6:08, Новости дня

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал в провинции Латакия полевой госпиталь для местного населения, в котором военные медики провели прием беженцев, вернувшихся домой из освобожденных от боевиков районов.

Полевой госпиталь в Латакии развернули в одном из зданий на территории комплекса, где размещаются беженцы. Там российские военные медики продезинфицировали помещение, расставили столы, стулья и кушетки для приема пациентов. На медобследование часто приходят целыми семьями, многие с детьми, которые родились во время войны. Для некоторых детей прием у квалифицированного врача – первый в жизни, передает ТАСС.

«Люди приходят с разными проблемами, в основном это давление, сахарный диабет, боли в спине, в ногах. Иногда бывают сезонные заболевания: бронхит, кашель и что-то подобное», – рассказала главная медсестра медицинского отряда специального назначения Анна Голубева.

Помимо медосмотра и консультации пациенты могут получить у российских врачей бесплатные лекарства. «У нас представлен очень большой спектр лекарств, которые мы можем предоставить и помочь людям. Они рассчитаны, чтобы люди могли пропить курс», – сказала Голубева.

Российские врачи работают во всех провинциях Сирии, подконтрольных правительственной армии. По данным центра по примирению, российскими военными медиками оказана помощь более чем 133 тысячам гражданам Сирии.

Напомним, 4 августа на территории медицинского отряда российской авиабазы Хмеймим в Сирии открыли мемориал в честь военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в 2016 году при артобстреле боевиками госпиталя в городе Алеппо.



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