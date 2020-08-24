Из женщины вырезали опухоль весом 50 кг

24.08.2020, 6:10, Разное

Всего за несколько месяцев 52-летняя индианка набрала вес, почти равный ее собственному.

С виду она напоминала женщину, беременную тройней или даже четверней, однако все дело было в огромной опухоли яичника. Самой большой в мире.

Самая большая опухоль яичника в мире была недавно удалена в клинике Indraprastha Apollo Hospital в Дели (Индия). Пациенткой оказалась 52-летняя женщина, чье имя не раскрывается.

Удаленная из ее живота опухоль весила целых 50 кг!

Как сообщает местная пресса, женщина заволновалась, когда начала быстро набирать вес и ее живот начал увеличиваться так, словно она была беременна тройней.

Всего за несколько месяцев она набрала свыше 40 кг веса. Но лишь когда у нее от непомерной нагрузки заболели ноги и она стала с трудом ходить, она наконец обратилась к врачам.

Она также страдала от острой боли в низу живота, у нее были проблемы со сном, сильная анемия, проблемы с пищеварением и затрудненное дыхание. Все эти симптомы были следствием развития опухоли.

К счастью, при обследовании было выявлено, что опухоль не злокачественная, а представляет собой типичную опухоль яичника, которая разрослась до непомерных размеров. Другие внутренние органы пациентки оказались не повреждены.

Весящая 50 кг опухоль составляла 45% от общего веса женщины. Индийские врачи никогда не видели такую большую опухоль яичника и не нашли аналогов в других странах.

Доктор Арун Прасад 18 августа 2020 года провел трехчасовую операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно и сейчас пациентка очень поправляется в палате. Настолько быстро, что вскоре ее уже готовятся выписывать.

Считается, что если бы не операция, то опухоль вскоре бы так сильно сдавила внутренние органы, что они бы начали отказывать и это привело бы к быстрой смерти женщины. При операции выяснилось, что весь кишечник пациентки был так сильно "сплющен", что пути для пищи практически уже не осталось.