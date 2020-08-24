На турнире в США Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира

24.08.2020, 6:00, Новости дня

23 августа в Нью-Йорке на турнире Western & Southern Open серии Premier 5 украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге обыграла бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка проиграла первый сет со счетом 5:7, но взяла верх в следующих двух – 6:2, 7:5.

Во втором круге Ястремская, сеяная на турнире 16-й, сыграет против еще одной американки, Бернарды Перы.

Ястремская является второй ракеткой Украины, в рейтинге WTA находится на 25-й позиции, Винус Уильямс – 65-я, а Пера – 61-я.

Western & Southern Open Premier 5 проходит с 22-го по 28 августа на хардовом покрытии.