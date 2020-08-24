 

В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны коронавируса

24.08.2020, 6:00, Новости дня

Второй волны заболевания COVID-19 можно избежать, поскольку на сегодня медицина располагает средствами для борьбы с коронавирусом. Такую оценку дал помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Гуэрра сказал, что медики стали выявлять много заболевших из-за того, что быстрее и лучше диагностируют заболевание. По его словам, неосознанно разносят инфекцию те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Гуэрра добавил, что в Италии наблюдается рост числа зараженных, но это связано с улучшением диагностики коронавируса, а не со второй волной распространения.

Помощник главы ВОЗ добавил, что число новых заражений вырастет в начале учебного года, потому что контакты школьников предотвратить невозможно. Гуэрра отметил, что до сих пор не изучен полноценно вопрос заражаемости детей коронавирусом. Он привел в пример теорию о том, что дети до 11 лет реже заражают окружающих, а у подростков после 12 лет повышается способность передавать инфекцию.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире по состоянию на вечер 23 августа COVID-19 заболели почти 23,3 млн. человек. Жертвами болезни стали 805,7 тыс, а выздоровело более 14,9 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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