 

В «Одноклассниках «запущен бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

24.08.2020, 6:00, Новости дня

Российский сервис телемедицины «Доктис» совместно с популярной в РФ социальной сетью «Одноклассники» предлагают новую услугу по бесплатным онлайн-консультациям с врачами, представляющими различные специальности.

Как сообщают авторы проекта, помощь в режиме онлайн могут получать все жители России. Главное условие – завести аккаунт в «Одноклассниках».

По информации официального релиза, услуги дистанционного лечения и медицинских консультаций стали особенно востребованными в период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19. Однако первые пробы внедрить такие сервисы показали, что они могут стать популярными и в обычных условиях. Одновременно они принесут пользу и разгрузят поликлиники.



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