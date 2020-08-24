Создан новый вид пластика, который можно перерабатывать несколько раз

24.08.2020, 6:00, Новости дня

Учеными был разработан пластик, сохраняющий свои первоначальные качества во время переработки. Такой пластик можно с легкостью разбить на химические «строительные блоки» и с нуля собрать в другое изделие.

Как утверждают специалисты, их разработка поможет сократить количество пластиковых отходов. Основной проблемой является тот факт, что пластик сложно трансформировать. Процессы, которые обычно используются для переделки старого материала, ослабляют его химическую структуру. Такой переработанный пластик может быть применим только для уличных скамеек и мусорных баков.

Новый материал под названием PBTL изготавливается с помощью соединения химических строительных блоков. Благодаря прочности и стабильности он может быть использован для изготовления упаковки, строительных материалов, спортивного инвентаря и автомобильных деталей.