 

Компания Nvidia пытается стать безусловным лидером в сфере центров обработки данных

24.08.2020, 6:00, Новости дня

Когда мы говорим о смартфонах, вспоминаем, что существует Apple. Точно также Nvidia будет ассоциироваться с оборудованием, используемом при созданиях центров обработки данных, утверждают эксперты.

Сегодня под брендом Nvidia выпускаются различные микросхемы. Компания же отчиталась об отличных финансовых показателях за предыдущий квартал и поделилась своими планами на будущее.

Рыночная капитализация Nvidia превысила 300 млрд долларов. Имея этот гигантский капитал, компания строит планы на будущее, в которых видит себя лидером на рынке центров обработки данных. Больше всего разработчиков интересуют секторы усовершенствования искусственного интеллекта, а также технологий машинного обучения.



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