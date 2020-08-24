 

Игорь Крутой высмеял «пьяную» импровизацию Галкина с Басковым и Мазаевым

24.08.2020, 5:53, Разное

Российский композитор Игорь Крутой посмеялся над «пьяным» выступлением юмориста Максима Галкина и певцов Сергея Мазаева и Николая Баскова. Импровизируя, они вместе исполнили хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез», а видео Галкин опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.
Сам ролик был сделан во время подготовки к проведению мероприятия в лесу. Рядом с исполнителями находилась сцена с воздушными шарами, а также ходили официанты. Артисты использовали один микрофон на троих, передавая его друг другу и давая возможность спеть. По словам Максима Галкина, они с Басковым и Мазаевым «спелись».

А вот Игорь Крутой оценил их поведение иначе. Он отметил, что музыканты «спелись и спились». При этом некоторые подписчики Максима Галкина тоже раскритиковали импровизацию. Они попросили их не перепевать чужие хиты в таком состояние. Хотя большей части пользователей Сети выступление понравилось.



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