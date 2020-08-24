В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

24.08.2020, 5:48, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.

«Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, – это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В минувшую пятницу в администрации Симферополя сообщили, что в симферопольских водохранилищах почти иссякли запасы воды. В городе и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма ввели ограничения по подаче воды.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Кроме того, в августе военнослужащие Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферополское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.