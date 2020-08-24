 

В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

24.08.2020, 5:48, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд выразил мнение, что рассчитывать на сильные и регулярные осадки в центральной части Крыма не стоит, потому что в степной зоне, где расположен Симферополь, это явление редкое.

«Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, – это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», – приводит слова Вильфанда ТАСС.

В минувшую пятницу в администрации Симферополя сообщили, что в симферопольских водохранилищах почти иссякли запасы воды. В городе и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма ввели ограничения по подаче воды.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Кроме того, в августе военнослужащие Южного и Западного военных округов завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферополское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Министры иностранных дел Венгрии и Украины обсудили ситуацию в Закарпатье 

17.08 / Новая модель Skoda Octavia для рынка РФ получит «автомат»

12.08 / Гривна к евро подешевела до 32,57 грн/€

27.07 / За “Слугу народа” готовы проголосовать 27,8% украинцев – опрос

08.07 / Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

14.08 / ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента

25.07 / Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать законы России

03.08 / Дзюба сказал, чем займется после футбола

30.07 / Клишас указал на признание в мире наказаний за отчуждение территорий

29.07 / Украина выполняет перемирие на 100 процентов. Все остальное будет зависеть от России – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска