 

Новейшие автономные глубоководные аппараты заинтересовали ВМФ России

24.08.2020, 4:48, Новости дня

Военно-морской флот РФ заинтересован в получении необитаемых глубоководных аппаратов серии «Витязь-Д» для использования в исследовательских и в военных целях, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах форума «Армия-2020».

«ВМФ подтвердил, что хочет получить аппараты серии «Витязь» для использования не только в исследовательских, но и в военных целях», – приводит слова источника ТАСС.

При этом, по его данным, на данном этапе речь идет не о приобретении беспилотников, а о безвозмездной передаче нескольких аппаратов в состав флота от Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Источник уточнил, что «Витязь» является беспилотником модульного типа и «на него могут устанавливаться самые различные нагрузки и аппаратура, что обеспечивает возможность его трансформации для боевых задач».

Бортовая система «Витязя» использует алгоритмы управления без участия человека. Аппарат, в частности, способен самостоятельно обходить препятствия по курсу, выходить из ограниченного пространства за счет элементов искусственного интеллекта.

Напомним, 8 июня глубоководный аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины.

Кроме того, в июне сообщалось о начале в РФ работ по созданию глобальной сети из подводных и надводных беспилотников.



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