Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

24.08.2020, 4:35, Новости дня

Береговой ракетный комплекс “Нептун” принят на вооружение украинской армией. Об этом информирует Министерство обороны Украины.

“Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ “Нептун”. Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран”, – говорится в сообщении.

Об успешном этапе испытаний “Нептуна” пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны сообщала 5 апреля.

27 мая комплекс успешно прошел огневые испытания.

В июне испытали боеголовку ракетного комплекса.