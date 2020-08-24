В Грузии микроавтобус сорвался со скалы, погибли 12 человек

24.08.2020, 4:35, Новости дня

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты и упал на каменистый склон. В результате аварии погибли 12 человек, еще трое получили тяжелые травмы, сообщили вечером 23 августа в Министерстве внутренних дел (МВД) страны.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете (входит в состав края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили.

В МВД отметили, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

“Спасательные бригады продолжают операцию в непрерывном режиме, несмотря на сложный рельеф местности и метеорологические условия”, – сказано в сообщении.

В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.

МВД Грузии начало расследование по статье Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).