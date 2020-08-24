Операцию по задержанию вагнеровцев спецслужбы Украины проводили совместно с США, и теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано

24.08.2020, 4:35, Новости дня

Вместо всемирной славы и уважения – позорный осиновый кол в репутацию главнокомандующего. Новости по скандалу о предательстве в кабинете президента Украины и провале операции по задержанию 28 российских террористов:

1. Президент Зеленский запретил открывать дело за провал спецоперации и за разглашение информации по делу №42014000000000457, в рамках которого планировалось задержать 28 российских террористов, потому что суд затронет его самого.

2. На совещании по вагнеровцам в кабинете Зеленского присутствовал человек без допуска к гостайне – личный секретарь президента Мария Левченко, что уже является правонарушением, которое выявит первая же проверка документов.

3. Какие структуры принимали участие в операции и почему это предательство Зеленскому не удастся скрыть?

4. Операцию по задержанию террористов спецслужбы Украины проводили совместно со спецслужбами США – и теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано.

5. Как президент собирается принимать парад, если он нанес удар в спину своей армии и лжет в СМИ?

1. Разглашены материалы уголовного дела – аудиозаписи разработки российских террористов, фото и видео, однако Генпрокуратура делает вид, что ничего не произошло и не открывает дело по утечке информации. Почему? Потому что придется вызвать на допрос тех, кто принимал решения в кабинете Зеленского. А если их вызвать, то правду не удастся скрыть, и обвинения в предательстве коснутся самых близких к Зеленскому людей, и президент хочет это скрыть перед выборами. Если вы не откроете дело, господин президент, скандал будет гораздо больше – не играйте с огнем, поступайте по закону!

2. Конкретное правонарушение в деле уже совершено – на докладе начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности проводить захват террористов присутствовала секретарь Зеленского Мария Левченко, не имевшая допуска к государственной тайне. Ответственность за допуск данного лица к совершенно секретной информации лежит целиком на президенте. Сейчас Левченко пытаются задним числом оформить допуск, чтобы предупредить скандал.

3. В операции принял участие широкий круг силовых структур Украины, и избежать распространения информации о предательстве невозможно. Десятки людей, которые в курсе дела, глубоко возмущены предательством в политическом руководстве. Список участников операции:

Главное управление разведки Министерства обороны (целый ряд подразделений) – проведение операции в целом, начальник – Василий Бурба;

Служба безопасности Украины – следствие, задержание террористов (поключилась на финальном этапе), руководитель – Руслан Баранецкий;

Генеральная прокуратура (департамент расследования военных преступлений), процессуальный надзор (подключились в финальной стадии), руководитель – замгенпрокурора Гюндуз Мамедов;

Вооруженные силы Украины, главком ВСУ Руслан Хомчак, командование 831-й бригады тактической авиации (подключились на финальном этапе);

министр обороны Украины Андрей Таран (проинформирован накануне);

Офис президента Украины – на совещании накануне запланированной операции 24 июля присутствовали Зеленский, Ермак, Демченко, Машовец, Левченко, докладывали Бурба, Баранецкий.

Поэтому люди будут говорить и участники операции не позволят президенту уйти от ответственности и скрыть факты предательства.

4. В операции принимали участие спецслужбы США. А конкретно – сотрудник Т., которого прекрасно знают в украинском разведсообществе. Это была первая широкомасштабная операция, которую спецслужбы Украины и США проводили совместно против России. Часть вагнеровцев планировалось задержать с целью изучения их действий в Сирии. Среди 28 террористов были те, кто воевал в Сирии и награжден российскими государственными наградами и орденами режима Асада.

5. Владимир Зеленский крайне испуган последствиями этого международного скандала. Но вместо того, чтобы открыть уголовное дело по факту утечки информации и стать на сторону закона, обеспечить справедливое расследование, Зеленский принял решение начать пиар-кампанию по защите этой государственной измены. Ряд государственных структур сделали заявления, что “через российские СМИ распространяется дезинформация”. При этом ни одно заявление не опровергает мою статью. Ни один силовик не посмел сказать – вот в этом и в этом Бутусов сказал неправду. Меня обвиняют только наемные боты в соцсетях, которых у Офиса президента появилось немало. Это вранье. Но есть одна огромная проблема для президента – я пишу об операции, требуя наказания за государственную измену предателей в его ближайшем окружении, и называю подозреваемых по именам. А российские СМИ пишут об операции, но почему-то не упоминают о совещании, не упоминают ни Ермака, ни Демченко как подозреваемых, как тех, кто выступал против. А ведь это ключевое отличие. Я требую расследовать государственную измену! Я требую, чтобы моя статья была рассмотрена как заявление о преступлении. И российские СМИ молчат о предательстве – и это наше с ними главное отличие. Так, может, кто-то в РФ не хочет сдавать источники информации?

В ближайшие дни я выложу еще данные по операции, фотографии и данные террористов, полученных в рамках уголовного дела. Замолчать преступление не удастся. Я буду требовать суда и открытия уголовного дела для фиксации всего того, что я здесь написал. А Владимиру Зеленскому я скажу так: вам бы надо встречаться (и смотреть в глаза) с семьями погибших за Украину, с отцом погибшего под вашим “личным контролем” Ярослава Журавля, например, это им надо смотреть в глаза прежде всего, прежде чем просить посмотреть в глаза Путину, прежде чем смотреть в глаза предателям, которые вас окружают.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора