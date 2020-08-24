Излечить герпес можно путем редактирования генома

24.08.2020, 4:31, Новости дня

Ученые работают над созданием лекарства от герпеса полости рта. Команда ученых провела тщательное исследование, которое позволило добиться стабильного улучшения результатов во время попыток полностью избавить грызунов от вируса простого герпеса.

Как считают специалисты, им удалось найти средство для лечения герпеса губы. По словам ученых, этим заболеванием страдает 10 000 000 американцев. Открытие ученых, по их мнению, поможет продвинуться в лечении генитального герпеса.

К слову, генная терапия в 90% случаев помогла ученым Центра исследований рака Фреда Хатчисона справиться с вирусом. Во время работы специалисты применили крошечные энзимы, которые транспортируются по телу безвредным вирусом, чтобы «вырезать» ДНК герпеса.