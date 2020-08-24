В РФ разработаны специальные окна для зданий в Арктике

24.08.2020, 4:31, Новости дня

Инновационные окна, предназначенные для использования в зданиях, построенных в районах Арктики, представили специалисты Санкт-Петербургского университета. Они не просто предотвращают большие потери тепла, а помогают нагревать помещения.

Главным преимуществом стекла российского производства является его низкая цена, сообщает разработчик. Стоимость в три раза меньше, чем у зарубежных аналогов, что позволяет организовать массовое внедрение без огромных финансовых затрат.

На самом деле поверхность окна состоит из нескольких слоев стекол и пленок, которые превращают любое попадающее на нее излучение в тепло. В результате незазеркаленные окна могут нагреваться до 70 градусов по Цельсию, а зеркальные – до 150 градусов. И никакой конденсат при этом не образуется.