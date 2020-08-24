 

Nokia выпустила первую ТВ-приставку под своим брендом

24.08.2020, 4:31, Новости дня

Компания Nokia представила первую приставку для телевизора собственного производства. По словам специалистов, устройство составит серьезную конкуренцию существующим аналогам, так как разработчик сумел объединить высокотехнологичность и дешевизну в одном изделии.

Телеприставка Nokia Media Streamer работает на операционной системе Android 9. Этого достаточно, чтобы обеспечить воспроизводство видеопотока на уровне Full HD. Зритель видит картинку с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Также в приставке использован процессор с четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб. Плюс имеется 8-гигабайтовый накопитель. Устройство слушается голосовых команд и обладает еще целым рядом достоинств.



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