 

Эксперт пояснил, какие проблемы возникают в телефонах с двумя SIM-картами

24.08.2020, 4:30, Новости дня

Телефоны с двумя SIM-картами обрели популярность, когда провайдеры мобильной связи вели ценовые войны, а звонки по «чужим» номерам стоили слишком дорого. Теперь же в них нет никакого смысла. Более того, две SIM-карты могут стать реальной проблемой для владельца смартфона.

Об этом рассказал Иван Симонов из Центра «Независимая экспертиза». По словам специалиста, быть абонентом сразу двух компаний мобильной связи – значит не только платить больше денег за услуги.

Проблема в том, что информационные потоки в системе мобильной связи значительно расширились. Даже современные гаджеты не всегда справляются с обработкой данных, поступающих сразу из двух источников. В результате аппараты часто делают ошибки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Курьеры Delivery Club пригрозили забастовкой из-за невыплаты зарплаты

13.07 / Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

27.06 / Опубликовано видео перехвата самолетов-разведчиков США российским истребителем

23.07 / Названы сроки создания арктической версии вертолета Ми-26Т2В

05.07 / Запуск американской ракеты с семью спутниками оказался неудачным

03.07 / “Залить экономику деньгами, поставить инфляцию 11% и курс 30 грн/$”. Смолий рассказал, чего от него требовали представители властей

24.07 / Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

25.06 / В Магаданской области началось голосование по поправкам в Конституцию

06.07 / Трамп проигрывает в ключевых штатах

22.07 / В Москве приняли закон о штрафах за борщевик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска