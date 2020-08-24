Эксперт пояснил, какие проблемы возникают в телефонах с двумя SIM-картами

24.08.2020, 4:30, Новости дня

Телефоны с двумя SIM-картами обрели популярность, когда провайдеры мобильной связи вели ценовые войны, а звонки по «чужим» номерам стоили слишком дорого. Теперь же в них нет никакого смысла. Более того, две SIM-карты могут стать реальной проблемой для владельца смартфона.

Об этом рассказал Иван Симонов из Центра «Независимая экспертиза». По словам специалиста, быть абонентом сразу двух компаний мобильной связи – значит не только платить больше денег за услуги.

Проблема в том, что информационные потоки в системе мобильной связи значительно расширились. Даже современные гаджеты не всегда справляются с обработкой данных, поступающих сразу из двух источников. В результате аппараты часто делают ошибки.