СМИ: спецслужбы следили за Навальным во время его поездки в Сибирь

24.08.2020, 4:15, Новости дня

Критик Кремля Алексей Навальный, тяжело заболевший в минувший четверг после того как, по мнению его соратников, он был отравлен, находился в предыдущие дни под тщательным наблюдением, сообщила российская газета со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

До того, как ему стало плохо в полете после поездки в Сибирь, за Навальным следили офицеры ФСБ в штатском, а его передвижения тщательно отслеживались с помощью камер, сообщила газета «Московский комсомолец».

Давний оппонент президента Владимира Путина и антикоррупционный активист, Навальный в субботу был доставлен для лечения в Германию специальным рейсом.

44-летний Навальный был введен в искусственную кому, когда он был эвакуирован из Омска. Сообщений о состоянии его здоровья из клиники «Шарите» в Берлине не поступало.

Его команда объявила о намерении провести брифинг через YouTube вечером в воскресенье, чтобы обсудить все, что им известно об «отравлении» Навального, но затем отменила его, заявив, что они не готовы, сообщили в «Твиттере» пресс-секретарь Кира Ярмыш и глава его штаба Леонид Волков.

Ссылаясь на источники в спецслужбах, «Московский комсомолец» подробно описал маршрут поездки Навального, вплоть до количества номеров, забронированных его командой в местной гостинице, и того факта, что Навальный решил не ночевать в номере, заказанном на его имя.

Адрес квартиры, снятой для него одним из его сторонников, был выяснен в результате полицейской слежки, когда один из местных сторонников Навального заказал по этому адресу суши, сообщила газета.

«Меня масштаб слежки совершенно не удивляет, мы прекрасно осознавали его и раньше, – написала Ярмыш в «Твиттере». – Но поразительно, что они не постеснялись всем об этом рассказать».

Источники «Московского комсомольца» утверждают, что слежка за Навальным не выявила никаких подозрительных контактов, которые могли быть связаны с его заболеванием.

Газета пишет, что, по мнению спецслужб, если Навальный был отравлен, то это произошло в аэропорту или в самолете.

При этом издание отмечает, что силовики еще ожидают результаты лабораторных исследований образцов, взятых полицией во всех местах, где побывали Навальный и его команда во время поездки, в том числе образцы воздуха.

Первые результаты ожидаются в понедельник, а результаты анализов на радиоактивные материалы – через несколько дней, сообщает газета. Издание не уточняет, будут ли они обнародованы.

Врачи омской больницы, где Навального лечили до эвакуации в Германию, не считают, что он был отравлен. Они диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано низким уровнем сахара в крови.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что пока неясно, что вызвало болезнь Навального. Ранее он заявлял, что версия об отравлении должна быть подтверждена лабораторными тестами, и что врачи делают все возможное, чтобы помочь Навальному.