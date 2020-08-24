Компания Microsoft начала тестировать очередную новую версию Windows 10

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24.08.2020, 3:09, Новости дня

Windows 10 снова заработает по-новому. Как стало известно, компания Microsoft начала тестирование новой версии «десятки». Пользователи же могут присоединиться к группе испытателей, обратившись к разработчику через официальный сайт компании.

Прежде всего, специалисты Microsoft заинтересованы в тестерах, представляющих коммерческих пользователей. Им предлагается связаться с разработчиком и стать участниками программы Windows Insider. Отметим, что данная возможность закрыта для тех, у кого на устройствах остановлена ОС Windows 10 Home.

Во время тестирования участникам программы предлагают проверить. Как работают все функции, отметить замеченные недостатки и внести свои предложения по улучшению операционной системы.



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