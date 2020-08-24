 

Личное: Подделка под Лопырёву

24.08.2020, 3:05, Разное

Это, конечно, очень смешно, но, сдаётся мне, что коротконогая и низкожопая Бородина косит под Лопырёву, визитной карточкой которой являются ноги.

Ну, а как ещё объяснить тот факт, что в Инстаграме Ксении появилась странная фотография?


Фото: Соцсети

Не до конца засунув конечности в сапоги, ведущая публичного дома 2 разложила эти самые сапоги по арбузам.

Все знают: самый большой комплекс Бородиной — это её короткая подставка.


Фото: Соцсети

У Вики же ноги, напротив, идеальные. Таких ног нет ни у кого: ни у вас, ни у меня, а уж у Ксении — тем более.


Фото: Соцсети

Будучи Бородиной, косить под Лопырёву, старательно вытягивая ноги в фотошопе и даже оставляя полыми сапоги, это быть — закомлексованной дурой.


Фото: Соцсети

Именно закомлексованность является, на мой взгляд, определяющей характеристикой Бородиной.

Зажатая и несексуальная, больше всего на свете Ксения хочет быть желанной бабой. Получается, даже с фотошопом, не очень. Такую нельзя хотеть. Такую можно только использовать.


Фото: Соцсети

Все это понимают, включая саму Ксению. Отсюда — её откровенная озлобленность, зажатость движений, вопиющая лживость заявлений.

 «У меня свои губы!» — бьётся в истерике Бородина, не понимая, как нелепо выглядит это и другие её заявления.


  Фото: Соцсети

Смотрю я на Ксюшу и думаю: «А, может, ей забить на эти свои, в общем-то, никакие ноги?» Они, конечно, не очень красивые, но, в общем-то, и не ужасные. Ноги как ноги: ходят и ладно!

А вместо того, чтобы равняться на Лопырёву, равнялась бы лучше на Рустама Солнцева. Быть подделкой под Рустама у Ксении получается просто прекрасно, не находите?   Ну, похожи же!


Фото: Соцсети

В 2003 году Вика стала «Мисс Россия», а толстая девочка Ксюша с забитым взглядом засела протирать лобком лобковое место публичного дома 2.  


Фото: Соцсети

Много лет прошло с тех пор, а Бородина так и осталась закомплексованной и озлобленной омегой, стесняющейся саму себя.

Жаль её.   А вы себя стесняетесь? Если да, то что именно пытаетесь скрыть от окружающих? Получается?

Источник: Лена Миро



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