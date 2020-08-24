 

Иран: украинский самолет был поражен двумя ракетами с интервалом в 25 секунд

24.08.2020, 2:55, Новости дня

Анализ «черных ящиков» сбитого украинского пассажирского самолета показал, что он был поражен двумя ракетами с интервалом в 25 секунд, и что пассажиры какое-то время были живы после столкновения с первой ракетой, сообщили в воскресенье представители Ирана.

Объявление главы иранской Организации гражданской авиации стало первым официальным сообщением о содержании бортовых самописцев, направленных для изучения во Францию в июле.

Тегеран утверждает, что он случайно сбил украинский самолет в январе на фоне крайней напряженности в отношениях с США. Все 176 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

«Через 19 секунд после того как первая ракета попала в самолет, голоса пилотов в кабине указывали на то, что пассажиры были живы. Через 25 секунд в самолет попала вторая ракета», – заявил Турадж Дехгани-Зангане.

Иран ведет переговоры с Украиной, Канадой и другими странами, чьи граждане находились на борту сбитого самолета и которые потребовали тщательного расследования инцидента.

«Анализ данных "черных ящиков" не должен политизироваться», – заявил Зангане.

Иранский Корпус стражей исламской революции сбил самолет «Международных авиалиний Украины» 8 января, вскоре после того как он вылетел из Тегерана.

Позднее Иран назвал случившееся «катастрофической ошибкой», допущенной военными, которые ранее были приведены в состояние повышенной боевой готовности во время противостояния с США.

Иранские и украинские официальные лица ведут переговоры о выплате компенсаций семьям погибших. Очередной их раунд намечен на октябрь.



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